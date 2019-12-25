Петербургский предприниматель Финкельштейн продал особняк на Мойке

Покупателем выступила компания "Пи Эм Ай Девелопмент", контролируемая Верой Щичко.

Предприниматель из Петербурга, руководитель корпорации PMI Евгений Финкельштейн продал здание, расположенное на набережной реки Мойки, 7. Информацию о смене собственника исторического объекта в "золотом треугольнике" обнародовало издание "Деловой Петербург".

Покупателем выступила компания "Пи Эм Ай Девелопмент", контролируемая Верой Щичко. Согласно данным "Контур.Фокус", 56% акций компании принадлежат ООО "Север—Запад", остальные 44% — самой Вере Щичко.

Здание на набережной Мойки, 7, общей площадью около 3 тыс. кв.м, славится своими ресторанами на крыше и долгой историей реконструкционных работ, завершившихся в 2018 году после ряда судебных споров. В результате реконструкции площадь объекта увеличилась на 550 кв.м, что заметно повысило его рыночную стоимость. Ранее здание использовалось как офисное, и его продажа затягивалась из-за высоких цен и юридических трудностей. Год назад объект оценивался в 950 млн рублей, но эксперты полагали, что сделку могли закрыть с дисконтом в 50–100 млн рублей.

Вера Щичко также владеет долями в других значимых объектах центральной части Санкт-Петербурга. Она является совладелицей ООО "Планета 89", владеющего зданиями на набережной Мойки, 26. Её компании принимали участие в реконструкции особняка на Большой Зелениной улице и согласовании проекта отеля на Гороховой улице, 1.

Специалисты по недвижимости предполагают, что Вера Щичко может действовать как номинальный владелец, а истинные владельцы активов остаются неизвестными. Однако покупка здания на набережной Мойки, 7, подчёркивает её значительное влияние на рынок элитной недвижимости исторического центра города.

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Фото: citywalls.ru ( Виктор Туралин)