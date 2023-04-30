При Физтехе им. Иоффе в Петербурге откроют Центр импортозамещения

Новая площадка позволит существенно увеличить объемы производства и ускорить внедрение новых технологий в индустрию.

К концу текущего года планируется завершить строительство Центра научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ в сфере электроники, функционирующего на базе Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН в Санкт-Петербурге. Как передает агентство "Интерфакс", об этом рассказал директор института Сергей Иванов.

Иванов также отметил, что запуск нового Центра современной импортозамещающей гетероструктурной ЭКБ намечен на 2026 год, а к полной производственной мощности он выйдет уже в 2027 году. Подразумевается, что работу в Центре возьмет на себя коллектив высококвалифицированных специалистов.

Сергей Иванов подчеркнул основную цель учреждения: проведение технологических исследований и конструкторских разработок, направленных на использование в промышленности. По его словам, новая площадка позволит существенно увеличить объемы производства и ускорить внедрение новых технологий в индустрию.

Кроме того, Иванов добавил, что в рамках деятельности Центра планируются исследования и создание различных видов высокотехнологичной продукции, включая лазеры, солнечные батареи, микрочипы и другие электронные устройства.

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Фото: citywalls.ru (Наталия)