Объем инвестиций в обрабатывающие производства Петербурга вырос на 20% за год

По итогам 2024 года промышленные компании Петербурга направили на собственное развитие около 258 миллиардов рублей. Наибольший вклад внесли предприятия обрабатывающей промышленности, которые инвестировали 137,6 миллиарда рублей, что на 20% превышает показатели предыдущего года. Эти цифры привел губернатор Александр Беглов.
Развитие промышленности и поддержка предпринимательства входят в список десяти ключевых направлений развития города. Городская и государственная поддержка, благоприятные условия для инвесторов, использование современных методов взаимодействия с ними, высокий спрос на производимую продукцию и стабильность политической ситуации способствуют уверенности наших предприятий.
Основными направлениями по объему вложений стали металлургия (25 миллиардов рублей), производство машин и оборудования (21 миллиард рублей), фармацевтика (19,1 миллиарда рублей), радиоэлектронная отрасль (16,5 миллиарда рублей) и транспортное машиностроение (10,6 миллиарда рублей).
Особенное внимание заслуживает увеличение инвестиций в полиграфическую сферу, которое утроилось и составило 1,5 миллиарда рублей. Химическая промышленность также показала значительный рост — инвестиции увеличились в 2,3 раза, достигнув отметки в 6,5 миллиарда рублей.
Ранее мы сообщили о том, что ээкономические показатели Петербурга показали рост в январе.
Фото: Пресс-служба губернатора Петербурга
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