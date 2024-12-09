Объем инвестиций в обрабатывающие производства Петербурга вырос на 20% за год

Развитие промышленности и поддержка предпринимательства входят в список десяти ключевых направлений развития города.

По итогам 2024 года промышленные компании Петербурга направили на собственное развитие около 258 миллиардов рублей. Наибольший вклад внесли предприятия обрабатывающей промышленности, которые инвестировали 137,6 миллиарда рублей, что на 20% превышает показатели предыдущего года. Эти цифры привел губернатор Александр Беглов.

Развитие промышленности и поддержка предпринимательства входят в список десяти ключевых направлений развития города. Городская и государственная поддержка, благоприятные условия для инвесторов, использование современных методов взаимодействия с ними, высокий спрос на производимую продукцию и стабильность политической ситуации способствуют уверенности наших предприятий.

Основными направлениями по объему вложений стали металлургия (25 миллиардов рублей), производство машин и оборудования (21 миллиард рублей), фармацевтика (19,1 миллиарда рублей), радиоэлектронная отрасль (16,5 миллиарда рублей) и транспортное машиностроение (10,6 миллиарда рублей).

Особенное внимание заслуживает увеличение инвестиций в полиграфическую сферу, которое утроилось и составило 1,5 миллиарда рублей. Химическая промышленность также показала значительный рост — инвестиции увеличились в 2,3 раза, достигнув отметки в 6,5 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что ээкономические показатели Петербурга показали рост в январе.

Фото: Пресс-служба губернатора Петербурга