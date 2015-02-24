Петростат: экономические показатели Петербурга показали рост в январе

Индекс промышленного производства в январе 2025 года составил 102,8% по отношению к январю 2024 года.

Петростат зафиксировал позитивные тенденции в развитии городской промышленности, росте объемов строительства, телекоммуникационных услуг и логистического комплекса в январе 2025 года.

Удалось не только сохранить объемы прошлого года, но и превзойти их, несмотря на рекордные темпы роста многих социально-экономических показателей в 2024 году, подчеркнул вице-губернатор Валерий Москаленко. В январе 2025 года оборот организаций составил 2,9 триллиона рублей, увеличившись на 8,2% по сравнению с январём 2024 года благодаря росту оборота в торговле (+8,1%), обрабатывающей промышленности (+13,0%) и транспорте и хранении (+18,7%).

Индекс промышленного производства в январе 2025 года составил 102,8% по отношению к январю 2024 года, причем наибольший вклад внесли обрабатывающие производства, доля которых составляет 81,4% всей промышленной продукции. Индекс промышленного производства в обрабатывающем секторе в январе 2025 года составил 106,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Валерий Москаленко отметил, что развитие петербургских предприятий стимулируют меры поддержки бизнеса, принятые на федеральном и региональном уровнях. Общий объём налоговой поддержки в 2024 году превысил 85 миллиардов рублей, большинство из которых продлены на 2025 год.

Значительный рост выпуска продукции зафиксирован в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов (индекс промышленного производства — 302,1%), полиграфии (165,3%), компьютеров, электроники и оптических изделий (133,0%), металлических изделий (123,7%), мебели (119,4%) и изделий из дерева и пробки (119,2%). Объем отгрузки продукции в обрабатывающих отраслях в январе 2025 года составил 376,8 миллиарда рублей, что на 16,5% больше, чем в январе 2024 года.

Объем выполненных строительных работ в январе 2025 года составил 30,1 миллиарда рублей, что на 24,3% больше, чем годом ранее. В первом месяце 2025 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 448,2 тысячи квадратных метров жилья.

Организации, предоставляющие услуги транспортировки и хранения, продолжили показывать двузначные темпы роста: в январе 2025 года этот показатель составил 165,2 миллиарда рублей, что на 11,6% больше, чем в январе 2024 года. Объем телекоммуникационных услуг, предоставляемых организациями Санкт-Петербурга (за исключением малых предприятий), в январе 2025 года составил 14,4 миллиарда рублей, увеличившись на 5,5% по сравнению с январем 2024 года.

Темпы потребительской активности населения, набранные в предыдущем году, сохраняются. Оборот розничной торговли в январе 2025 года составил 229,7 миллиарда рублей, что на 3,9% больше, чем в январе 2024 года. Оборот общественного питания в январе 2025 года составил 27,5 миллиарда рублей, увеличившись на 28,4%. Объем платных услуг, оказываемых населению Санкт-Петербурга, в январе 2025 года составил 84,0 миллиарда рублей, увеличившись на 3,1% по сравнению с январем 2024 года.

Индекс потребительских цен в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года составил 101,4%. По данным Петростата, средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь-декабрь 2024 года, увеличилась на 13,8% и составила 108 317 рублей. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-декабре 2024 года составила 105,6% от соответствующего уровня 2023 года.

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Фото: Piter.TV