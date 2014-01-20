Выбор на рынке долгосрочной аренды квартир в Петербурге вырос на 25% за год

Тренд на снижение арендных ставок стал еще более выраженным за последние шесть месяцев.

Эксперты "Авито Недвижимости" проанализировали рынок долгосрочной аренды квартир в России за февраль 2025 года. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года общее количество предложений на платформе увеличилось на 33%. Количество студий возросло на 45%, однокомнатных и трехкомнатных квартир — на 36%, двухкомнатных — на 35%. Рост предложения отмечен во всех 44 исследуемых городах. Наибольший прирост наблюдался во Владивостоке (в 2,1 раза), Улан-Удэ (+89%), Томске (+85%), Челябинске (+78%), Краснодаре (+65%), Ростове-на-Дону (+64%), Казани, Красноярске и Барнауле (+59% в каждом). В Санкт-Петербурге рост составил 25%, включая увеличение числа однокомнатных квартир на 33%, двухкомнатных — на 35%, трехкомнатных — на 50% и студий — на 30%.

Спрос на долгосрочную аренду жилья в целом по стране вырос на 5% по сравнению с февралем 2024 года. Интерес к трехкомнатным квартирам увеличился на 11%, к студиям — на 7%, к двухкомнатным — на 5%, к однокомнатным — на 4%. Положительная динамика спроса была зафиксирована в 34 из 44 городов. Наибольший рост интереса к аренде квартир отмечен во Владивостоке (+35%), Барнауле (+34%), Ижевске и Улан-Удэ (+19% в каждом), Красноярске (+18%). В Санкт-Петербурге зафиксирован повышенный интерес к аренде трехкомнатных квартир (+9%) и студий (+2%).

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в России за три месяца до ноября 2024 года снизилась на 9%. Снижение цен произошло в 27 из 44 рассматриваемых городов. Самое значительное падение стоимости аренды отмечено в Москве (-13%), Челябинске (-11%), Казани и Краснодаре (-10% в каждом). В Санкт-Петербурге аренда стала дешевле на 8%, включая снижение стоимости аренды однокомнатных квартир на 8%, двухкомнатных — на 10%, трехкомнатных — на 13% и студий — на 9%.

Тренд на снижение арендных ставок стал еще более выраженным за последние шесть месяцев. С сентября 2024 года аренда квартиры стала дешевле в 37 из 44 городов. Лидером по снижению цен является Москва, где аренда теперь стоит на 27% меньше. Цены упали на 20% в Томске, на 18% в Сочи и Саратове, на 17% в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Челябинске, Уфе, Тюмени и Волгограде, на 14% в Калининграде, Махачкале и Самаре.

Самые низкие средние цены на долгосрочную аренду жилья были зафиксированы в Брянске и Кирове — около 19 и 20 тысяч рублей в месяц соответственно. В Калуге, Ярославле, Саратове, Иванове и Ульяновске аренда квартиры обходилась в среднем в 22 тысячи рублей. Самые высокие цены были отмечены в Москве (70 тысяч рублей), Хабаровске (45 тысяч рублей), Сочи (40 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (37 тысяч рублей).

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