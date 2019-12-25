Объем просроченной задолженности по ипотеке в Петербурге увеличился на 36% в январе

Сумма долга выросла с 3,4 миллиарда рублей до 4,7 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе 2025 года объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Петербурге, согласно данным Центрального банка, увеличился на 36%. Сумма долга выросла с 3,4 миллиарда рублей до 4,7 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эту информацию предоставил депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь.

В то же время общая сумма ипотечной задолженности в городе за тот же период возросла на 7%, достигнув отметки в 1,2 триллиона рублей с 80,6 миллиарда рублей. Подобная тенденция прослеживается и на общероссийском уровне. Разрабатываются меры по защите пожилых заемщиков, имеющих ипотеку, от риска потери жилья, прокомментировал Рябоконь.

Депутат также отметил, что в январе 2025 года в Петербурге было выдано 1,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 7,2 миллиарда рублей, тогда как в январе 2024 года количество выданных кредитов составило 3 тысячи на сумму 14,5 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году в бюджет Петербурга от курортного сбора поступило 747,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV