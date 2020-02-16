После смертельного ДТП под Приозерском возбуждено уголовное дело

Водитель 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

На 25-м километре автодороги "Подъезд к деревне Пчелино" в Приозерском районе Ленинградской области накануне, 22 марта, произошла смертельная авария. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП 48-летний пассажир иномарки погиб на месте. Водитель, по данным полиции, с 2024 по 2025 год 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственные группы. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Фото: Piter.TV