В Петербурге директор подкупил подчинённую выйти замуж за нелегала

В отношении подозреваемой дамы избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

В Петербурге полиция выявила очередной случай подозрительного брачного союза, который, по предварительным данным, является фиктивным. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Московскому району установили, что 34-летняя жительница города заключила брак с 28-летним гражданином одного из государств ближнего зарубежья.

Оперативники предварительно выяснили, что инициатором легализации иностранца стал 46-летний директор строительной фирмы. Еще в апреле 2020 года он предложил петербурженке за денежное вознаграждение заключить брак с приезжим. После оформления отношений "новоиспеченный супруг" смог получить вид на жительство на территории Российской Федерации.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Директор строительной фирмы задержан на основании статьи 91 УПК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении 34-летней женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся дополнительные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Фото: Piter.TV