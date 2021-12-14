Присевшего на трон в Эрмитаже вандала задержали сотрудники Росгвардии

Экспонат направлен на экспертизу.

В пятницу, 21 марта, около 16 часов, в Государственном Эрмитаже произошел инцидент, вызвавший возмущение сотрудников музея и посетителей. 59-летний мужчина, находясь в одном из залов, переступил за веревочное ограждение и сел на тронное кресло магистра Мальтийского ордена, чтобы сделать селфи.

Смотритель музея сделала нарушителю замечание, однако мужчина отреагировал агрессивно и встал ногами на подножную скамеечку, являющуюся частью экспоната. Были вызваны сотрудники Росгвардии. Они оперативно прибыли в зал и задержали хулигана. Задержанный был передан патрульному наряду вневедомственной охраны и доставлен в 78-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе предварительного осмотра тронного кресла, созданного в конце XVIII века, хранитель музея обнаружил микроповреждения. Экспонат будет направлен на более тщательную экспертизу для оценки ущерба.

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Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области