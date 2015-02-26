В Петербурге фитнес-клубу вынесли предостережение из-за бикини

После проверки клуб изменил информацию на стендах.

Фитнес-клуб на Русановской улице в Санкт-Петербурге получил официальное предостережение от правоохранительных органов после введения ограничений на посещение бассейна для женщин в определенных видах купальников. В числе рекомендаций для посетительниц был указан буркини – купальник, используемый мусульманками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства.

Генеральному директору клуба вынесено предостережение "о недопустимости нарушения требований федерального законодательства в сфере межнациональных отношений". В документе подчеркивается, что в случае повторного нарушения организация может быть привлечена к административной ответственности по статье 5.62 КоАП РФ (дискриминация).

Ранее в фитнес-клубе на информационных носителях была размещена инфографика с внутренними правилами по женскому дресс-коду для бассейна. Согласно этим правилам, запрещалось посещение бассейна в стрингах, бандо и неслитных купальниках с юбкой, при этом разрешалось использование буркини.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Парголово построят новый фитнес-центр с бассейнами и спортзалом.

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