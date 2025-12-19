"Зенит" разгромил "Енисей" в Петербурге и оформил третью победу подряд

Команда одержала убедительную победу с разницей в 50 очков.

В среду, 4 февраля, на арене "Арена" в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2025/2026. "Зенит" принимал команду "Енисей" из Красноярска и одержал победу со счётом 106:56, сообщает пресс-служба клуба.

Матч завершился с крупной разницей в счёте: по четвертям 28:17, 22:13, 31:10 и 25:16. Победа позволила петербургскому клубу оформить третью подряд победу в регулярном чемпионате. Лучшим игроком встречи был признан хорватский центровой "Зенита" Лука Шаманич, набравший 18 очков, сделавший восемь подборов, четыре передачи, один перехват и одну потерю, с коэффициентом эффективности +30.

В составе красноярской команды наибольший вклад внёс американский защитник Доминик Артис, который набрал 13 очков, сделал два подбора, три передачи, два перехвата и допустил три потери, с коэффициентом эффективности +16.

Игроки "Зенита", принимавшие участие в матче: Фрейзер, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Жбанов, Узинский, Мун, Рэндольф, Воронцевич, Емченко, Шаманич. В составе "Енисея" на площадке вышли Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Касаткин, Рыжов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Тасич, Ванин и Долинин.

Фото: Единая лига ВТБ