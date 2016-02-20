Петербургский писатель и историк Феликс Лурье ушел из жизни

Всего автор написал свыше 46 работ.

Петербургский историк и писатель Феликс Лурье умер на 94-м году жизни 19 июня. Об этом рассказали в пресс-службе издательства "Вита Нова".

Приносим наши соболезнования родственникам, друзьям и всем ценителям творчества Феликса Моисеевича. Светлая память! Пресс-служба издательства "Вита Нова"

Причины гибели не уточняются.

Феликс Лурье родился в Ленинграде, первая его книга вышла в 1986 году. Всего автор написал свыше 46 работ.

Ранее мы сообщили о том, что умерла народная артистка Наталья Тенякова. По данным СМИ, актриса скончалась во сне от острой сердечной недостаточности.

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