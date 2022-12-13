Журналистка Бэлла Куркова в 87 лет умерла в Петербурге

Она умерла в больнице.

Журналистка Бэлла Куркова умерла ночью 19 января в больнице в Санкт-Петербурге. Ей было 87 лет. Об этом сообщил "РИА Новости" замруководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович.

Бэлла Куркова в начале 1960-х работала в детской газете "Ленинские искры", а в 1968 году перешла на ленинградское телевидение ("Пятый канал"), была создательницей и главным редактором программы "Пятое колесо".

Журналистка в 1985 году получила звание заслуженного работника культуры РСФСР, была награждена орденом Дружбы и орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.

На прошлой неделе скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова.

Фото: официальный сайт президента России