Согласно порядку наследования британского престола, следующим главой Великобритании станет ее сын Чарльз, принц Уэльский. В этом году ему исполняется 74 года.

В четверг, 8 сентября, умерла королева Великобритании Елизавета II в возрасте 96 лет. Она скончалась в замке Балморал в Шотландии, сообщили в заявлении Букингемского дворца.

Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем — говорится в заявлении.

Ранее она находилась под присмотром врачей. В заявлении писали, что "по результатам сегодняшнего утреннего обследования врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья ее величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением".

Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон. Она родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Елизавета стала наследницей британской короны в 1936 году после вступления на престол отца. Королева получила домашнее образование. В 1945 году поступила во вспомогательную территориальную службу — женское подразделение британской армии, по окончании Второй мировой войны имела звание младшего командира.

Свадьба с принцем Греческим и Датским Филиппом состоялась в 1947 году. Принц Филипп отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами. Согласно порядку наследования британского престола, следующим главой Великобритании станет ее сын Чарльз, принц Уэльский. В этом году ему исполняется 74 года.

Фото: Википедия

