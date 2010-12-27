Здание разрушили в 1975 году.

В понедельник, 18 ноября, стало известно о том, что власти Петербурга хотят воссоздать Борисоглебскую церковь на Синопской набережной. Об этом сообщает Фонд содействия строительству культовых сооружений Русской православной церкви.

В Фонде отметили, что в данный момент восстановить храм на его историческом месте невозможно. Дело в том, что на этом участке частично проходит Синопская набережная. Ведомство предложило альтернативу для застройки - парковку на соседнем участке.

Храм планируют возвести в течении 5-7 лет. Напомним, что здание разрушили в 1975 году.

Ранее мы сообщали о том, что выпуск плана продолжения красной линии метро затянется до 2021 года.

Фото:Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Санкт-Петербурге