Выпуск плана продолжения красной линии метро затянется до 2021 года

В свежем распоряжении изменили даты.

Сегодня, 18 ноября, Смольный опубликовал распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) о планировке территории под перегон для новых станций метро. Документ появился на официальном сайте петербургского правительства.

Согласно распоряжению, план межевания участка земли от станции "Проспект Ветеранов" до "Проспекта Маршала Жукова" должен быть закончен к концу мая 2021 года. Судя по приложенным чертежам, планировка затронет участок от улицы Авангардной до Танкиста Хрустицкого. Подобное распоряжение КГА выпускал и прошлым летом. Тогда срок разработки плана ограничивали августом 2019 года.

К слову, между двумя названным станциями, судя по опубликованной Смольным общей схемой запланированных станций, должна появиться станция "Александрино". А от "Проспекта Ветеранов" предполагается ответвление у станции "Ульянка" по линии, следующей до "Пулково".

Также в Петербурге появится кольцевая линия метро.

Фото: Piter.TV