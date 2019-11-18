В Петербурге появится кольцевая линия метро

Новую ветку проложат на участке от "Проспекта Ветеранов" до проспекта Маршала Жукова и от "Улицы Дыбенко" до Кудрово.

В петербургском метро появится кольцевая линия. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Самборский.

Новую ветку хотят проложить на участке от "Проспекта Ветеранов" до проспекта Маршала Жукова и от "Улицы Дыбенко" до Кудрово. Работа начнется в 2021 году. Завершить строительство планируют к 2031 году. Отмечается, что на проектные работы заложено около 1 млрд рублей.

Известно, что идея проложить кольцевую линию в метро Петербурга появилась еще в 50-х гг. прошлого века. Однако реализовать задуманное до сих пор не удалось.

Ранее мы писали, что молодые художники примут участие в оформлении новых станций метро.

Фото: pixabay.com