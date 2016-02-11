  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:33
161
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Тысячи дронов воссоздали колокольню Смольного собора в натуральную величину

0 0

Запуск дронов приурочили к восхождению на престол императора Николая I.

В воскресенье, 26 декабря, петербуржцы и гости города стали свидетелями эффектного шоу. В вечернее небо поднялись тысячи дронов, чтобы воссоздать облик колокольни Смольного собора в натуральную величину. 

Многие смогли увидеть колокольню высотой 168 метров. Исчезла эта фигура также эффектно, как и появилась, распавшись на тысячи мигающих огней.

Запуск дронов приурочили к восхождению на престол императора Николая I. Именно по его указу было завершено строительство Смольного собора. Строительство было прервано войной с Пруссией и смертью императрицы Елизаветы Федоровны.

Весной в Петербурге также проходило вечернее шоу дронов и гидрофлая.

Фото: ВКонтакте / Смольный собор - Пресс-служба
Видео: Контакте / Смольный собор - Пресс-служба (Наталья Яковлева)

Теги: дроны, колокольня смольного собора, смольный собор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии