Тысячи дронов воссоздали колокольню Смольного собора в натуральную величину

Запуск дронов приурочили к восхождению на престол императора Николая I.

В воскресенье, 26 декабря, петербуржцы и гости города стали свидетелями эффектного шоу. В вечернее небо поднялись тысячи дронов, чтобы воссоздать облик колокольни Смольного собора в натуральную величину.

Многие смогли увидеть колокольню высотой 168 метров. Исчезла эта фигура также эффектно, как и появилась, распавшись на тысячи мигающих огней.

Запуск дронов приурочили к восхождению на престол императора Николая I. Именно по его указу было завершено строительство Смольного собора. Строительство было прервано войной с Пруссией и смертью императрицы Елизаветы Федоровны.

Весной в Петербурге также проходило вечернее шоу дронов и гидрофлая.

Фото: ВКонтакте / Смольный собор - Пресс-служба

Видео: Контакте / Смольный собор - Пресс-служба (Наталья Яковлева)