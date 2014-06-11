Вечернее шоу дронов и гидрофлая прошло в Петербурге

Мероприятие приурочено к началу летнего туристического сезона в Северной столице.

Воскресенье, 2 мая, в Петербурге ознаменовалось не только победой "Зенита" в чемпионате России, но и стартом летнего туристического сезона. В рамках праздничных событий в городе прошел фестиваль ледоколов с вальсом буксиров, карнавал теплоходов и музыкальный фестиваль.

Завершало вечер, наряду с салютом в честь победы "Зенита", шоу дронов и гидрофлая, которое прошло в акватории Невы у Петропавловской крепости. Дроны выстраивались в символы Северной столицы – мосты, стадион "Газпром Арена", башню "Лахта Центра" и другие композиции.

Как сообщили Piter.tv очевидцы, из-за большого скопления людей в центре города шоу продлилось с 22:15 до 22:30. После этого сотрудники правоохранительных органов стали управлять потоками людей, которые массово решили выбраться в центре города.

Фото: ВКонтакте / Visit-Petersburg.ru