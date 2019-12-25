Накануне прошла генеральная репетиция фестиваля.

В рамках фестиваля дронов в небо Петербурга "взлетят" Александр Невский, Медный всадник и Петропавловская крепость. О подробностях события вечером 2 мая Piter.tv рассказали в комитете по туризму.

Победителями Международного фестиваля дронов стали анимированные изображения "Александра Невского" авторства Дмитрия Лейкина, "Петропавловской крепости" от Полины Рябцевой и "Медного всадника" Кристины Курочкиной.

Именно эти изображения станут важной частью яркого светового шоу Международного фестиваля дронов и будут интегрированы в единую картину в "небесном экране" над акваторией Невы. Шоу в формате флешмоба пройдет с 21:00 до 23:00 часов 2 мая.

Генеральная репетиция праздника состоялась накануне вечером, рассказали очевидцы в соцсетях. В ночь на воскресенье с территории Петропавловской крепости были заметны сотни беспилотников, которые выстраивались в различные фигуры, в том числе и в композиции тему предстоящего Евро-2020.

Фото: Piter.tv