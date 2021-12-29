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В новогодние каникулы у "Охта Парка" собралась огромная пробка

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Желающих покататься на лыжах, сноуборде или коньках предупреждают: придется постоять в очереди.

На въезде на курорт "Охта Парк" во Всеволожском районе образовалась серьезная пробка. Всем желающим попробовать зимние развлечения советуют приезжать к открытию.

Судя по кадрам, некоторым пришлось идти пешком. Однако, возможно, эти люди прибыли на курорт на общественном транспорте. "Охта Парк" располагается в деревне Мистолово.

Короче, выводы делайте сами - если очень хочется, то конечно поезжайте, но тогда лучше к самому открытию. После 15-ти уже дикие толпы желающих развлекаться.

написал пользователь в группе "Питер | Читай Пиши Люби" в "ВКонтакте".

Отметим, что сейчас сложная дорожная ситуация не только в Мистолово, но и в соседних населенных пунктах.

Ранее Piter.TV рассказывал, куда сходить в Петербурге на новогодних праздниках. 

Видео: ВКонтакте / Питер | Читай Пиши Люби

Теги: горнолыжный курорт, охта парк, пробка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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