Во дворе Василеостровского рынка открылся новый каток

Каток будет работать ежедневно.

Во дворе Василеостровского рынка открылся каток. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказали сотрудники рынка.

Каток будет работать ежедневно: с 11:00 до 22:00 по будням и до 23:00 в выходные. Один сеанс длится 45 минут. Петербуржцы могут прийти на каток как со своими коньками, так и взять их на прокат. Билеты можно купить только в кассе во дворе рынка.

А после катания, дружно согреваемся плюшками от наших резидентов, как в рынке, так и во дворе у катка. пресс-служба Василеостровского рынка

Ранее мы писали, что каток на Конюшенной площади ограничит движение транспорта на месяц.

Фото: pexels.com