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Во дворе Василеостровского рынка открылся новый каток
Сегодня, 16:33
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Во дворе Василеостровского рынка открылся новый каток

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Каток будет работать ежедневно.

Во дворе Василеостровского рынка открылся каток. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказали сотрудники рынка. 

Каток будет работать ежедневно: с 11:00 до 22:00 по будням и до 23:00 в выходные. Один сеанс длится 45 минут. Петербуржцы могут прийти на каток как со своими коньками, так и взять их на прокат. Билеты можно купить только в кассе во дворе рынка.

А после катания, дружно согреваемся плюшками от наших резидентов, как в рынке, так и во дворе у катка.

пресс-служба Василеостровского рынка

Ранее мы писали, что каток на Конюшенной площади ограничит движение транспорта на месяц.

Фото: pexels.com 

Теги: василеостровский рынок, каток
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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