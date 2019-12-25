Каток на Конюшенной площади ограничит движение транспорта на месяц

Ограничения будут действовать с 1 по 31 января.

В Петербурге в связи из-за мероприятий на катке временно закроется движение по Конюшенной площадь. С 00.00 1 января до 08.00 31 января будет запрещено двигаться и останавливаться по Конюшенной площади. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В прошлые выходные на Конюшенной площади открылась ледовая площадка. В центре Петербурга открыли павильон в стиле петровского барокко. Здесь ежедневно будут показывать спектакль "Золушка".

Площадь катка составляет 740 квадратных метров. Одновременно здесь смогут кататься 100 человек. Вход платный, но для детей до семи лет за билет платить не придется. На площадку можно прийти до 16 января.

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