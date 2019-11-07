На Конюшенной площади открылась ледовая арена

Каток будет принимать посетителей до 16 января.

Накануне, 25 января, на Конюшенной площади открылась ледовая площадка. В центре Петербурга открыли павильон в стиле петровского барокко. Здесь ежедневно будут показывать спектакль "Золушка".

Площадь катка составляет 740 квадратных метров. Одновременно здесь смогут кататься 100 человек. Вход платный, но для детей до семи лет за билет платить не придется. На площадку можно прийти до 16 января.

Здесь же стартовал сезон показа спектакля "Золушка" в исполнении артистов Государственного детского ледового театра. Премьера состоялась в день католического рождества. Постановку будут показывать ежедневно.

Ранее Piter.TV подробно рассказал, где уже можно покататься на коньках в Петербурге.

Фото: Piter.TV