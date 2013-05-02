Ледовые катки Петербурга: где уже можно покататься на коньках

Piter.TV составил подборку открытых и крытых катков, которые уже начали принимать посетителей.

Накануне наступления зимы петербуржцы не только начинают думать о закупке подарков, но и тянутся к открывающимся ледовым каткам – ловить новогоднее настроение. Действительно, первые открытые катки в городе заработали уже 13 ноября.

Перед сезоном катаний Piter.TV собрал в один материал несколько популярных открытых и закрытых катков города, которые уже принимают посетителей. Обратите внимание! Посетить открытые катки сейчас можно без предъявления QR-кода, а вот на крытые катки без кодов уже не пустят.

Ледовые катки Петербурга, адреса

Каток в Новой Голландии

Каток в общественном пространстве заработал уже 13 ноября, он будет открыт до 13 марта. Для горожан залили порядка 2 тысяч квадратных метров площади, оборудовали каток скамейками и камерами хранения по периметру. Площадку регулярно чистят, а гостей запускают на часовые сеансы по билетам. Билеты можно купить в кассе у катка или на сайте Новой Голландии, в утренние часы с понедельника по четверг взрослый билет стоит 250 рублей, с пятницы по воскресенье – 450 рублей. В дневные и вечерние часы – 350 и 550 рублей соответственно, в праздничные дни – 700 рублей. Есть льготные билеты. Прокат коньков стоит 450 рублей, залог за них не требуют. Также у катка можно за 300 рублей заточить собственные коньки.

Судя по отзывам в интернете, каток в Новой Голландии в целом хвалят и любят, но среди минусов отмечают маленькую площадь при большом количестве катающихся, не всегда идеальное качество льда, жесткие коньки, а также отсутствие теплой крытой раздевалки.

Набережная Адмиралтейского канала, 2.

Каток у моря в "Севкабель Порту"

Каток у моря площадью 2200 кв.м. тоже заработал 13 ноября, он будет открыт до 13 марта, работая по часовым сеансам. В утренние часы с понедельника по четверг взрослый билет стоит 250 рублей, в пятницу – 250 рублей, в выходные – 350 рублей. В дневные и вечерние часы – 300, 400 и 450 рублей соответственно. Льготных билетов нет. Прокат коньков стоит 350 рублей, заточка – 250 рублей. Организаторы напомнили, что от метро "Приморская" до "Севкабель Порта" курсирует бесплатный шаттл для желающих покататься.

Побывавшим здесь петербуржцам не понравились жесткие коньки, долгое обслуживание в отделе проката коньков, плохой лед. Из плюсов гости выделили бесплатные камеры хранения, теплый зал для переодевания, музыку и красивый вид на залив.

Кожевенная линия, 40.

Крытый каток в Таврическом саду

Расписание массовых катаний на этом катке сложно назвать стабильным – за ним необходимо следить на сайте развлекательного комплекса "Таврический". Доступные почасовые сеансы отмечаются в таблице, в будни таких сеансов практически нет. Стоимость сеанса – 600 рублей, стоимость проката коньков – 400 рублей, купить билеты можно в самом развлекательном комплексе.

Посетители положительно отзываются об этом катке: хвалят ровный чистый лед, музыку, небольшое количество катающихся. Не нравятся гостям только темные раздевалки и довольно высокий ценник.

Потемкинская улица, 4а, литера А.

Каток в Ледовом дворце

Здешний каток работает по нестабильному расписанию, кроме того, любительские катания порой отменяются из-за игр ХК "СКА". Актуальное расписание публикуется на сайте Ледового дворца. На данный момент на катке не работает прокат коньков, поэтому прийти туда можно только со своими. О возобновлении проката сообщат на сайте дворца. Часовой сеанс катания для взрослого стоит 500 рублей, для ребенка – 300 рублей.

Посетителям катка нравится хороший лед, но не нравится высокий ценник и ограничение в передвижениях (в центре зала часто занимаются маленькие фигуристы).

Пр-т. Пятилеток, 1, лит. А

Каток "Айс Град" в парке имени Бабушкина

Этот каток работает каждый день, для посетителей предусмотрены как дневные, так и ночные катания. Актуальное расписание публикуется на сайте катка, поскольку массовые катания перемежаются с занятиями хоккеем и арендой льда. Билеты можно купить онлайн или на самом катке: взрослый билет с прокатом коньков стоит 600 рублей за часовой сеанс, детский – 400 рублей, взрослый билет без проката – 300 рублей, детский – 250 рублей. Коньки выдаются под залог в 1000 рублей.

Побывавшие здесь горожане отметили, что площадь катка довольно маленькая, поэтому катающимся бывает тесно. Также некоторых посетителей удивила "уличная" холодная температура на катке.

Пр-т Обуховской Обороны, 149.

Каток в спортивном комплексе "Шанс Арена"

Ледовую площадку здесь регулярно организовывают на хоккейной коробке, любителям можно покататься по часовым сеансам под музыкальное сопровождение. Билет на один сеанс и для взрослого, и для ребенка стоит 500 рублей, шкафчик для хранения предоставляется за 150 рублей, взять коньки на прокат можно за 400 рублей.

Для посещения нужно записываться по телефону +7 812 777-11-77, там же нужно уточнять актуальное расписание сеансов.

Посетители неизменно хвалят качество льда, удобные раздевалки, температуру воздуха на катке, но не очень довольны стоимостью билета на массовые катания.

Ул. Грибалёвой, д.9, к.2.

Каток Спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию

Массовые катания здесь устраивают по воскресеньям, расписание почасовых сеансов публикуется на сайте школы. На сеансы нужно записываться по телефонам 342-65-02 или +7 (921) 555-42-94. Входной билет на ледовую арену стоит 450 рублей, прокат коньков – 350 рублей с залогом 1000 рублей.

Побывавшие здесь любители кататься положительно отметили качество льда, музыкальное сопровождение, хорошие прокатные коньки. Минусом стала небольшая площадь катка.

Туполевская ул., 4

Скоро откроются

Катки в ЦПКиО имени Кирова

Два катка откроются на Елагином острове уже к 10 декабря. Свежей информации о времени работы катков, о стоимости билетов и проката пока нет, но можно ориентироваться на информацию прошлой зимы. Тогда каток с искусственным льдом (он располагался на территории летнего роллердрома площадью 900 квадратных метров) работал ежедневно с 10.30 до 21.00 по сеансам. Цены на часовые сеансы варьировались по аналогии с другими катками и составляли от 200 до 350 рублей, можно было купить льготный билет. Прокат коньков стоил 250 рублей с залогом в 2000 рублей, для гостей работал гардероб.

Каток с 6000 квадратных метров льда на Большой площади работал с 10.00 до 22.00. Вход на него был свободным, чем пользовались владельцы собственных коньков, однако можно было взять коньки и на прокат – за 300 рублей с залогом в 2000 рублей.

Из плюсов гости Елагина острова выделяют приветливый персонал платного катка, минусами стали плохой лед на бесплатном катке и чистка льда без расписания, слишком большой залог за прокат коньков. Преимущественно отзывы о катках ЦПКиО хвалебные.

Каток на Конюшенной площади

Здесь ледовую площадку зальют к новогодним праздникам, а точнее 25 декабря. Информация о стоимости катания и о стоимости проката коньков пока не появлялась.

Каток в Московском парке Победы

Еще один крупный открытый каток Петербурга пока не начал работу, но готовится к зимнему сезону. В прошлом году каток открылся в 20-х числах декабря, нынешнее открытие будет зависеть от погоды. Следить за информацией можно в группе катка. Минувшей зимой каток работал с 13.00 до 23.00 в будни и с 10.00 до того же часа в выходные, детский и льготный билет в будни стоил 150 рублей, взрослый – 250 рублей, в выходные цена повышалась на 50 рублей. Прокат коньков стоил 200 рублей с залогом в 2000 рублей, рядом с катком имеются раздевалки и камеры хранения.

Посетители отмечали, что на катке довольно просторно и никогда не создаются толпы, однако лед не всегда хороший и почищенный.

Если вам не хочется ехать на крупный каток, вспомните о том, что зимой небольшие катки заливают также в жилых дворах и в школьных "коробках", на уличных стадионах, вблизи районных центров физподготовки и спорта (например, Василеостровского). Всего в городе будут работать 188 катков и хоккейных площадок, а в парках проложат более 70 лыжных трасс. Минувшей зимой комитет по физкультуре и спорту публиковал список катков и трасс во всех районах Петербурга – вероятно, большая их часть окажется актуальной. Новый список должен появиться в начале декабря. Районные уличные катки, к которым привыкли местные жители, перед началом зимнего сезона обсуждают здесь. Присмотритесь, возможно, один из открытых любительских катков есть неподалеку от вас.

Фото: ВКонтакте / Новая Голландия; ВКонтакте / Севкабель Порт; tavrsad.com; ВКонтакте / Парк им. Бабушкина: ледовый каток, аттракционы; shans-arena.ru; Яндекс; ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове; ВКонтакте / Каток в Московском парке Победы