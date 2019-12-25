В Петербурге зимой будут работать 188 катков

В Петербурге этой зимой будут работать 188 катков и хоккейных площадок, а в парках проложат 75 лыжных трасс. Об этом в Telegram-канале рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.
Также Пиотровский рассказал, что на Конюшенной площади 25 декабря откроют праздничный каток. На открытом катке на одного человека должно приходится 8 квадратных метров, на крытом катке одновременно смогут кататься не более 30 человек.
В начале декабря Комитет по спорту и Комитет по информатизации и связи сделают доступной интерактивную карту катков и лыжных трасс.
Горнолыжные курорты Приозерского района уже начали подготовку к зимнему сезону.
Фото: pexels
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