Петербург примет Кубок Первого канала и турнир шоу-программ в марте

Санкт-Петербург примет серию престижных соревнований по фигурному катанию в ближайшие месяцы. Информация о проведении турниров размещена на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

С 18 по 23 марта в городе состоится Кубок Первого канала. Следом за ним, с 2 по 4 апреля, в Северной столице пройдет турнир шоу-программ под названием "Русский вызов". Оба мероприятия станут значимыми событиями в календаре соревнований текущего сезона.

Петербург в этом сезоне уже принимал крупные старты для фигуристов. В сентябре 2025 года здесь прошли открытые прокаты сборной команды России, а в декабре состоялся чемпионат России.

Ближайшим крупным турниром для российских фигуристов станет финал Гран-при страны. Эти соревнования пройдут в Челябинске в период с 6 по 9 марта.

