Вице-президент США выронил из рук кубок по американскому футболу

Позже он написал, что "не хотел, чтобы кто-то еще после команды получил этот трофей".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выронил из рук кубок по американскому футболу среди студентов. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Инцидент произошел во время мероприятия в Белом доме, куда пригласили команду "Огайо Стейт", завоевавшую трофей. Во время фотографирования команды Вэнс взял спортивный трофей в руки и неожиданно уронил его. Позже он в шутку написал на своей странице в социальной сети X, что "не хотел, чтобы кто-то еще после команды получил этот трофей".

Ранее мы сообщали, что Овечкина выдвинули на "Билл Мастертон трофи".

Видео: YouTube / CBS News