Горнолыжные курорты Приозерского района начали подготовку к зимнему сезону

Начался процесс оснежения.

Горнолыжные курорты Приозерского района начали готовиться к зимнему сезону, начался процесс оснежения. Об этом рассказал глава районной администрации Александр Соклаков на своей странице в Instagram.

На территории Приозерского района функционируют четыре горнолыжных курорта. Это курорт "Игора", горнолыжный курорт "Красное озеро", горнолыжный курорт "Золотая долина", горнолыжный комплекс "Снежный".

Также в 2021 году на шоссейно-кольцевой трассе "Игора Драйв" был открыт лыжный парк для беговых лыж. Лыжня имеет длину 4100 метров, ширину от 10 до 15 метров и перепад высот в 17 метров.

Когда в Петербурге установится снежный покров, покататься на лыжах можно и в других местах.

Фото: Instagram / @alexandr__soklakov