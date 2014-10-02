К 10 декабря в парке на Елагином острове откроются сразу два катка

Дата открытия может измениться в связи с погодными условиями.

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова анонсировал открытие сразу двух катков (большого и малого) этой зимой. Они откроются для первых посетителей уже к 10 декабря. При этом дата открытия может измениться в связи с погодными условиями. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на пресс-службу парка.

Площадь малого искусственного катка составит 900 квадратных метров. На нем смогут одновременно кататься до 10 человек. Большой искусственный каток будет иметь площадь 4 тысячи квадратных метров. Его ожидаемая проходимость составит 800 человек в день. Катки будут работать до середины марта.

Ранее мы писали, что Новый год в Петербурге может пройти без снега.

Фото: pixabay.com