В Петербурге открываются катки в пространствах "Севкабель Порт" и "Новая Голландия"

Уже сегодня на коньках катаются первые посетители.

В субботу, 13 ноября, в Петербурге открылись ледовые катки в общественных пространствах "Севкабель Порт" и "Новая Голландия". Об этом сообщили в пабликах организаций.

Первых гостей приняли уже сегодня. В пространстве на Кожевенной линии кататься теперь можно между деревьев. Кроме того, запускается бесплатный шаттл, который будет курсировать между станцией метро "Приморская" и Портом.

Для входа на каток QR-код не потребуется, но не забывайте соблюдать дистанцию и носить маску, сообщили в группе "Новой Голландии"

Ранее на Piter.tv сообщили, когда откроют пространство "Никольские ряды".

Фото: Pexels