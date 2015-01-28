В Петербурге открываются катки в пространствах "Севкабель Порт" и "Новая Голландия"

В субботу, 13 ноября, в Петербурге открылись ледовые катки в общественных пространствах "Севкабель Порт" и "Новая Голландия". Об этом сообщили в пабликах организаций.
Первых гостей приняли уже сегодня. В пространстве на Кожевенной линии кататься теперь можно между деревьев. Кроме того, запускается бесплатный шаттл, который будет курсировать между станцией метро "Приморская" и Портом.
Для входа на каток QR-код не потребуется, но не забывайте соблюдать дистанцию и носить маску,
сообщили в группе "Новой Голландии"
Ранее на Piter.tv сообщили, когда откроют пространство "Никольские ряды".
Фото: Pexels
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