Стало известно, когда откроют двор в пространство "Никольские ряды". Горка, скорее всего, останется

Также узнали, какие развлечения для посетителей "Ales Capital Group" готовит к новогоднему сезону.

В пространстве "Никольские ряды" намерены сохранить катальную горку. Накануне "Деловой Петербург" сообщил, что КГИОП потребовал ее демонтировать. Как выяснил Piter.TV, за объект будут бороться.

В ведомстве считают, что горка влияет на восприятие исторически сложившегося облика Никольского рынка. Он является федеральным памятником. Также должна быть демонтирована смотровая башня, но ее и так собирались убрать.

Мы намерены сохранить горку как главный аттрактор Никольского двора. В настоящий момент проектная документация на возведение данных построек во дворе согласована. сообщили в пресс-службе Ales Capital Group.

Изначально в "Никольских рядах" задумывали менять концепцию внутреннего пространства двора каждый год. В итоге объекты решили сделать всесезонными и подали документы на согласование в КГИОП. Горку решили оставить, так как она полюбилась горожанам и туристам. В летний сезон ее будут использовать как амфитеатр для лекций и других образовательных мероприятий.

По состоянию на текущую дату КГИОП уже согласовал проектную документацию (то есть концепцию застройки двора) и мы ожидаем, что все этапы оформления разрешения на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия будут завершены в ближайшее время. Мы планируем открыть двор через три недели после завершения всех необходимых согласовательных процедур.

Также Piter.TV узнал, какие развлечения для горожан готовят "Никольские ряды" к новогоднему сезону. Во дворе пройдет рождественская ярмарка под открытым небом, будет установлена горка для малышей и детский лабиринт. Вход во двор будет свободным. Кроме того, посетителей порадует Веницианская карусель. Стоимость билетов на Большую горку и карусель будет составлять от 150 рублей за одно катание. Будут билеты на безлимитные катания. Для многодетных семей предусмотрены скидки. Двор будет работать в соответствии с эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.

Фото: ВКонтакте / Никольские ряды