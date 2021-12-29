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Комздрав Петербурга: Ситуация с "омикроном", скорее всего, пойдет по европейскому сценарию
Сегодня, 17:37
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Комздрав Петербурга: Ситуация с "омикроном", скорее всего, пойдет по европейскому сценарию

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Оснований думать как-то иначе у властей нет.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сказал на пресс-конференции в "ТАСС" о том, что у него нет оснований думать, что в России ситуация с распространением штамма "омикрон" пойдет не по "западному" сценарию. 

То же самое касается в частности Петербурга — крупного густонаселенного мегаполиса. 

Мы сейчас занимаемся подготовкой системы здравоохранения к возможному увеличению числа заболевших пациентов коронавирусной инфекцией, вызванной генотипом "омикрон". Как показывает опыт оказания помощи пациентам в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, основная нагрузка выпадает на амбулаторное звено, именно там сосредоточено основное число пациентов, страдающих заболеванием.

Дмитрий Лисовец.

В связи с этим власти решают, как доукомплектовать штаты поликлиник, увеличить количество колл-центров, выделить дополнительный автотранспорт. 

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о том, что подъема заболеваемости не избежать. На подготовку есть еще пару недель.

Напомним, в Европе фиксируют серьезный рост заболеваемости коронавирусом, который можно назвать рекордным. Так, например, в Германии количество новых случаев за последние сутки составило более 80 тысяч, в Италии — почти 200 тысяч. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, омикрон, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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