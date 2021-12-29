Комздрав Петербурга: Ситуация с "омикроном", скорее всего, пойдет по европейскому сценарию

Оснований думать как-то иначе у властей нет.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сказал на пресс-конференции в "ТАСС" о том, что у него нет оснований думать, что в России ситуация с распространением штамма "омикрон" пойдет не по "западному" сценарию.

То же самое касается в частности Петербурга — крупного густонаселенного мегаполиса.

Мы сейчас занимаемся подготовкой системы здравоохранения к возможному увеличению числа заболевших пациентов коронавирусной инфекцией, вызванной генотипом "омикрон". Как показывает опыт оказания помощи пациентам в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, основная нагрузка выпадает на амбулаторное звено, именно там сосредоточено основное число пациентов, страдающих заболеванием. Дмитрий Лисовец.

В связи с этим власти решают, как доукомплектовать штаты поликлиник, увеличить количество колл-центров, выделить дополнительный автотранспорт.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о том, что подъема заболеваемости не избежать. На подготовку есть еще пару недель.

Напомним, в Европе фиксируют серьезный рост заболеваемости коронавирусом, который можно назвать рекордным. Так, например, в Германии количество новых случаев за последние сутки составило более 80 тысяч, в Италии — почти 200 тысяч.

Фото: Piter.TV