Комздрав Петербурга: Ситуация с "омикроном", скорее всего, пойдет по европейскому сценарию

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сказал на пресс-конференции в "ТАСС" о том, что у него нет оснований думать, что в России ситуация с распространением штамма "омикрон" пойдет не по "западному" сценарию.
То же самое касается в частности Петербурга — крупного густонаселенного мегаполиса.
Мы сейчас занимаемся подготовкой системы здравоохранения к возможному увеличению числа заболевших пациентов коронавирусной инфекцией, вызванной генотипом "омикрон". Как показывает опыт оказания помощи пациентам в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, основная нагрузка выпадает на амбулаторное звено, именно там сосредоточено основное число пациентов, страдающих заболеванием.
Дмитрий Лисовец.
В связи с этим власти решают, как доукомплектовать штаты поликлиник, увеличить количество колл-центров, выделить дополнительный автотранспорт.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о том, что подъема заболеваемости не избежать. На подготовку есть еще пару недель.
Напомним, в Европе фиксируют серьезный рост заболеваемости коронавирусом, который можно назвать рекордным. Так, например, в Германии количество новых случаев за последние сутки составило более 80 тысяч, в Италии — почти 200 тысяч.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все