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Видео: седьмой павильон "Ленэкспо" вновь начал принимать пациентов

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Павильон был закрыт с 30 ноября 2021 года.

В седьмой павильон "Ленэкспо", который работает как коронавирусный госпиталь, в основном поступают студенты с легкой формой заболевания COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению со ссылкой на слова заместителя начальника госпиталя Руслана Дмитришена. 

С сегодняшнего дня госпиталь вновь начал принимать пациентов. Там развернуто 300 коек. 

Также койки есть в пятом павильоне. На данный момент там находится 241 пациент, 1 — в реанимации. 

Ранее Piter.TV рассказывал, какую методику используют для подсчета свободных коек. 

Видео: комитет по здравоохранению Петербурга

Теги: коронавирусные койки, ленэкспо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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