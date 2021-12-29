Видео: седьмой павильон "Ленэкспо" вновь начал принимать пациентов

Павильон был закрыт с 30 ноября 2021 года.

В седьмой павильон "Ленэкспо", который работает как коронавирусный госпиталь, в основном поступают студенты с легкой формой заболевания COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению со ссылкой на слова заместителя начальника госпиталя Руслана Дмитришена.

С сегодняшнего дня госпиталь вновь начал принимать пациентов. Там развернуто 300 коек.

Также койки есть в пятом павильоне. На данный момент там находится 241 пациент, 1 — в реанимации.

Ранее Piter.TV рассказывал, какую методику используют для подсчета свободных коек.

Видео: комитет по здравоохранению Петербурга