Что не так с ковидной статистикой Смольного: подсчет PiterTV

Кажется, официальные данные Правительства Санкт-Петербурга о проценте свободных коек в медучреждениях города не соответствуют реальным цифрам, а сама отчетность ведется по формальному принципу. Как показал эксперимент нашей редакции, цифры из ежедневных сводок почти в два раза превышают фактические показатели, что может ввести в заблуждение и горожан, и экспертное сообщество.

Санкт-Петербург накрыла волна омикрона: Смольный и эксперты официально заявляют о "вертикальном росте" кривой заболеваемости в городе. При этом, если верить официальной сводке городской администрации, ситуация с долей свободных коек для больных COVID-19 находится под контролем. Цифры в отчетности далеки от критических показателей - по состоянию на 26 января 2022 года, свободный коечный фонд составляет 42.46%. Такие данные опубликованы на портале "Петербург против коронавируса. Официальная информация". Для сравнения, в декабре 2020 года в городе оставалось менее 0.5% свободных коек.

Впрочем, если сопоставить цифры по числу госпитализаций в городе и общему количеству развернутых коек, картина получается менее позитивной. Расчитаем процент свободных коек, используя формулу СКФ (свободный коечный фонд) = СК (свободно коек)*100%/ РК (всего развернуто коек).

Для начала эксперимента возьмем данные, размещенные на портале Администрации Санкт-Петербурга на 17.01.2022 - самое начало волны омикрона в городе. Свободный коечный фонд. по данным все того же портала "Петербург против коронавируса" в этот день составил 50.99%. Проверим этот показатель. Цифры свидетельствуют о том, что всего в городе на тот момент было развернуто 8002 коек (показатель РК). На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмонией по состоянию на ту же дату находилось 5628 человек (следовательно, занято 5628 коек из 8002). Показатель СК в таком случае составляет 8002 - 5628 = 2378 койки. СКФ, свободный коечный фонд в таком случае составляет (СК*100%)/РК=(2378*100%)/8002 = 29,71%. Цифра значительно ниже заявленной на портале городской администрации - 50.99%.

Проверим более свежие данные за 26 января 2022 года, те самые 42% свободных коек. На эту дату в городе 8436 коек развернуто, 6515 петербуржцев находятся на лечении, таким образом показатель СК составляет 1921. Рассчитаем СКФ: 8436*100/8436 - 22%. Цифра в два раза ниже, чем заявлена на информационном портале Смольного.

Канал Piter.TV обратился в пресс-службу Комитета по здравоохранению, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Там смогли объяснить расхождения в цифрах особенностями подсчета (ответ содержит данные за 25-е января).

Согласно требованиям Роспотребнадзора, введенным еще весной 2020 года, Петербургу требовалось развернуть около 5700 коек - это был норматив Роспотребнадзора для нашего города. Расчет свободного коечного фонда (сегодня - 39,55) идет от этой цифры. Реальное количество развернутых коек оказалось больше - сегодня оно составляет 8301 койку. Если считать от числа развернутых, а не нормативных, цифра будет 24,9% свободных коек на сегодня. Она легко высчитывается из числа развернутых коек и общего числа пациентов

Получается, чиновники вбивают в формулу не реальный показатель развернутых коек, а меньшее число - плановые койки города без учета дополнительно развернутых. И формула подсчета СКФ от Роспотребнадзора действительно дает власти такую возможность (в ней РК трактуется как "число инфекционных коек, запланированных к развертыванию для размещения пациентов с COVID и пациентов с пневмонией"). Однако такая статистика плохо соотносится с реальной картиной борьбы с коронавирусом в городе, не учитывает всех существующих мощностей городского здравоохранения. Выше представлена таблица, в которой мы зафиксировали расхождения в подсчетах Смольного за последнюю неделю.

Кстати, число свободных коек может резко сократиться уже в обозримой перспективе. По официальным данным, 16 марта истекает договор Санкт-Петербурга с госпиталем "Ленэкспо". В комздраве сообщили журналистам PiterTV, что не исключают возможности продления контракта, однако такое решение до сих пор не принято.

Это не первый случай, когда администрацию Александра Беглова обвиняют в манипуляции коронавирусной статистикой. В частности, одним из первых экспертов, которые заметили расхождения в показателях заболеваемости и смертности с реальными цифрами, стал биолог Алексей Куприянов. В своих публикациях он призывал Александра Беглова и Дмитрия Лисовца (председатель комитета по здравоохранению) публиковать прозрачные данные, а для сравнения предлагал ориентироваться на показатели эпидномеров по Санкт-Петербургу. Тогда речь также шла о возможном двухкратном занижении реальных показателей.

В свежем интервью Piter.TV Алексей Куприянов заявил, что отчеты Смольного до сих пор вызывают у экспертов немало вопросов, хоть число грубых манипуляций и стало меньше.

Фото: Евгений Рыбкин, PiterTV