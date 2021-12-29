Петербург побил вчерашний рекорд по числу заболевших COVID-19

Положительный тест на коронавирус получили 9,5 тыс. жителей.

За минувшие сутки в Северной столице COVID-19 обнаружили у 9 535 человек. Победить болезнь смогли 1 196 горожан. Еще 65 петербуржцев, у которых диагностировали инфекцию, ушли из жизни. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 23 января.

Накануне число зараженных было меньше на 1,1 тыс. пациентов. Отметим, что сегодня лечение в стационарах получают 6 тыс. больных. В городе работают 18 больниц, в которых принимают петербуржцев с коронавирусом.

Из-за вспышки штамма "омикрон" койки готовят и для маленьких пациентов. В скором времени в Северной столице начнут прививать и школьников. Так, на склад ОАО "Фармбаза" доставили 2,8 тыс. комплектов вакцины для подростков.

За сутки в России выявили 63 205 случаев COVID-19. Больше всего зараженных выявлено в Москве (17 528), Санкт-Петербурге (9 535) и Московской области (7 056).

Фото: Piter.tv