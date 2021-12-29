За сутки в России выявили 63 205 случаев COVID-19

За сутки от ковида скончались 679 человек, накануне – 686.

За минувшие сутки в России выявили 63 205 случаев заболевания COVID-19, днем ранее – 29 230. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (17 528), Санкт-Петербурге (9 535) и Московской области (7 056). Всего за пандемию по состоянию на 23 января выявлено 11 108 191 случай заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 679 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (73), Санкт-Петербурге (65) и Подмосковье (42). Всего с начала пандемии умерли 326 112 пациентов.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 23 045, за весь период пандемии – 10 023 622.

Ранее в США назвали симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19.

Фото: Piter.tv