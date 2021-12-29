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В Петербурге разворачивают дополнительные коронавирусные койки
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В Петербурге разворачивают дополнительные коронавирусные койки

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Койки разворачивают как в детских, так и взрослых медицинских учреждениях.

В Петербурге продолжается процесс перепрофилирования стационарных коек для приема больных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба городского Комздраваю

В ДГБ №22 в Колпино развернули 60 детских инфекционных коек, еще 35 коек развернули в Педиатрическом университете.

Также с 3  февраля перепрофилированы 540 инфекционных коек в Городской больнице №20, 100 инфекционных коек – в 7 павильоне "Ленэкспо". Седьмой павильон "Ленэкспо" вновь начал принимать пациентов с 1 февраля. 

Фото: Piter.tv

Теги: койки, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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