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За последние сутки ещё 162 петербуржца заболели COVID-19
Сегодня, 10:47
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За последние сутки ещё 162 петербуржца заболели COVID-19

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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 828 в 85 регионах.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что за последние сутки ещё 162 петербуржца заболели COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Уточняется, что за минувшие сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 828 в 85 регионах. Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве – 691 человек. При этом Московская область находится в списке субъектов с наименьшим темпом прироста.

За сутки в Северной столице по выздоровлению выписали 86 петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус протестировали почти 17 тысяч человек.

Фото:Piter.TV

Теги: заболеваемость коронавирус, статистика коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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