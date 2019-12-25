За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 828 в 85 регионах.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что за последние сутки ещё 162 петербуржца заболели COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Уточняется, что за минувшие сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 828 в 85 регионах. Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве – 691 человек. При этом Московская область находится в списке субъектов с наименьшим темпом прироста.

За сутки в Северной столице по выздоровлению выписали 86 петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус протестировали почти 17 тысяч человек.

Фото:Piter.TV