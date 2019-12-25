Заболеваемость коронавирусом в Петербурге держится на стабильном уровне

В больницу попали 178 горожан.

По состоянию на пятницу, 2 сентября, в Петербурге обнаружено 3 тыс. 159 случаев коронавируса, при этом 178 человек попали в больницы, а 12 умерли. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с болезнью.

Таким образом, статистика демонстрирует стабильное число заболевших третий день подряд на уровне 3,2 тыс. петербуржцев за сутки.

В РФ подтверждено 50 тыс. 952 случая COVID-19 и 91 смерть.

Ранее мы сообщили о том, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю снизилась на 20%.

Фото: Piter.TV