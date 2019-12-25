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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге держится на стабильном уровне
Сегодня, 13:46
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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге держится на стабильном уровне

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В больницу попали 178 горожан.

По состоянию на пятницу, 2 сентября, в Петербурге обнаружено 3 тыс. 159 случаев коронавируса, при  этом 178 человек попали в больницы, а 12 умерли. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с болезнью. 

Таким образом, статистика демонстрирует стабильное число заболевших третий день подряд на уровне 3,2 тыс. петербуржцев за сутки. 

В РФ подтверждено 50 тыс. 952 случая COVID-19 и 91 смерть. 

Ранее мы сообщили о том, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю снизилась на 20%.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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