Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю снизилась на 20%

По данным оперштаба, в городе снова заразились менее 4 тыс. человек за сутки.

Заболеваемость COVID-19 в Северной столице за неделю упала на 20%. По состоянию на среду, 31 августа, зафиксировано 3 247 заражений на территории Петербурга. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

Напомним, ещё в понедельник, 29 августа сообщалось о 3842 новых случаях. В минувшую пятницу, 26 августа, речь и вовсе шла о 4 435 заболевших.

По стране за последние сутки обнаружен 46 321 новый случай коронавируса. В больницы помещены 4 232 человека, из них 287 – петербуржцы. Кроме того, в России от болезни или её последствий скончались 92 гражданина, в том числе, 19 жителей города на Неве.

Ранее мы сообщили о том, что учителей Ленобласти протестируют на коронавирус перед началом учебного года.

Фото: Piter.TV