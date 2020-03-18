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В Ленобласти за сутки зафиксировали 381 случай коронавирусной инфекции
Сегодня, 22:46
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В Ленобласти за сутки зафиксировали 381 случай коронавирусной инфекции

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За минувшее воскресенье вирус был обнаружен во всех районах области.

Стало известно 29 ноября, что за прошедшие сутки 381 человек заразились новой коронавирусной инфекцией в ленинградской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Днем ранее количество заразившихся ковидом составляло 386 человек, это на пять человек больше.  За минувшее воскресенье вирус был обнаружен во всех районах области. Так, наибольшее количество людей, получивших положительный тест на ковид, в Тихвине – 27, во Всеволожске – 23, по 16 пациентов в Гатчине, Мурино и Сертолово. В Сланцах и Кингисеппе – по 12 человек, в Киришах и Приозерске – по 11, в Выборге и Коммунаре – по 10. В Тосно зафиксировали 9 слаучаев заражения коронавирусом.

Ранее клинический психолог рассказала, почему в "Ленэкспо" запретили гадать на картах Таро.

Фото: Piter.tv

Теги: заражения, инфекция, статистика коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области,

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