  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Клинический психолог рассказала, почему в "Ленэкспо" запретили гадать на картах Таро
Сегодня, 16:58
235
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Клинический психолог рассказала, почему в "Ленэкспо" запретили гадать на картах Таро

0 0

За время работы в красной зоне "Ленэкспо" клинический психолог Юлия Мохова оказала помощь 1384 пациентам.

В понедельник, 29 ноября, клинический психолог Юлия Мохова в большом интервью "Фонтанке" рассказала, как коронавирус меняет пациентов и даже тех, кто не болел.

Среди прочих примеров специалист рассказала, что однажды в госпитале пришлось ввести запрет на гадания на картах Таро. Одна из пациенток начала делать расклады не только себе, но и другим. Женщина спрашивала у карт советы по поводу схем лечения. 

В стрессовой ситуации критическое мышление отключается, люди готовы верить чему угодно. По этой же причине люди принимают на веру фейковую информацию, которую случайно прочитали где-то в Интернете. После трагедии в Беслане потерявшие родных люди поверили Григорию Грабовому, который пообещал воскресить погибших, по этой же причине. 

отметила Мохова в разговоре с "Фонтанкой"

Психолог заявила, что, по ее наблюдениям, коронавирус сильно влияет на психологическое состояние людей:  у многих появляется мнительность и суеверность, возможны панические атаки и даже депрессия, но вместе с тем люди готовы помогать друг другу. 

Ранее мы писали, что ученые выяснили, что верящие в астрологию люди менее умные и более самовлюбленные.

Фото: Pexels

Теги: коронавирус, ленэкспо, юлия мохова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии