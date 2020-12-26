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Ученые выяснили, что верящие в астрологию люди менее умные и более самовлюбленные
Сегодня, 13:35
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Ученые выяснили, что верящие в астрологию люди менее умные и более самовлюбленные

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Отмечается, что в мире растет число верящих в астрологию людей.

Ученые из Швеции провели исследование и пришли к выводу, что люди, которые доверяют астрологии, как правило, является обладателями более низкого интеллекта, но при этом они обладают большей самовлюбленностью, если сравнивать с теми, кто в астрологию не верит. Статья опубликована в журнале Personality and Individual Differences.

Психологи создали онлайн-анкету по выявлению особенностей личности, а затем добавили эти вопросы в сокращенную версию опросника, который посвящен вере в астрологию. ОН был составлен учеными из Университета Ровиры и Виргилии в 2006 году. Методика была снабжена также тестом на IQ. Всего было проведено анкетирование 264 англичан, которых отобрала соцсеть Facebook.

Выяснилось, что средний бал по нарциссическим показателям у верящих в астрологию был выше, с тестом на IQ эти люди тоже плохо справлялись.

Ранее мы писали, что Смольный опубликовал список стран, куда можно улететь из Петербурга. 

Фото: pixabay 

Теги: астрология
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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