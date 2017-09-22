Гороскоп на 2020 год: кому из знаков повезет, а кто столкнется с трудностями

Специально для Piter.TV астролог Сергей Седашёв составил астрологический прогноз на 2020 год.

Совсем скоро наступит Новый 2020 год. Для каких-то знаков зодиака он будет успешным и принесет с собой массу возможностей и перспектив. Кому-то наоборот придется столкнуться с трудностями. Специально для Piter.TV астролог Сергей Седашёв составил подробный астрологический прогноз и рассказал, что ожидает нас в следующем году.

Гороскоп на 2020 год

В момент встречи праздника планеты на небе в этом году сложатся таким образом, что энергетическая ситуация будет исключительно благоприятна. То есть Новый Год наступит при очень благоприятном энергетическом фоне. И это отлично, ведь "как Новый год встретишь, так его и проведешь".

В саму праздничную ночь планеты на небосклоне будут способствовать как мечтам и фантазиям, так и (особенно) планированию, постановке целей, серьезному подходу к будущему.

Поэтому, традиционное загадывание желаний будет особенно уместно. В данном конкретном случае лучше будет даже не просто загадать желание, а сесть заранее, уделить этому время и записать не только сами желания, но и конкретные пошаговые планы их достижения.

Не факт, что впоследствии все исполнится именно так, как вы написали, но само это упражнение направит энергию новогодней ночи в нужное русло и значительно приблизит достижение ваших целей.

Астрологический прогноз на 2020 год по знакам

Почти весь год в Козероге будет находиться соединение трех планет. Это означает, что в новом году от нас будет требоваться вдумчивое отношение к жизни, серьезность, исполнение принятых на себя обязательств, повышенное чувство долга. Именно это будет создавать успех и процветания в следующем году.

Если брать отдельные знаки зодиака, то картина следующая. Особо повезет в новом году Тельцам, Девам, Рыбам и Скорпионам. Земные знаки Телец и Дева будут рады энергиям, связанным с накоплением, структурированием и наведением порядка. А терпение и вдумчивость у них уже есть. Другими словами год для вас очень благоприятен, так как позволяет привести в порядок дела и поддерживать их в таком состоянии. А также способствует повышению вашего благосостояния.

Для самих Козерогов год может оказаться двойственным. С одной стороны, вы будете ощущать особую серьезность и важность времени. Если вам удастся соответствовать этим энергиям – то вы добьетесь особых успехов. Но иногда возможно и ощущение давящей ответственности, вплоть до депрессий.

Водным Рыбам и Скорпиону энергии следующего года помогут привести в порядок внутренний мир. Вы будете меньше переживать по пустякам и растрачивать на это энергию, ощутите больший контроль над своими чувствами и эмоциями. Сможете лучше направлять свою энергию на реализацию целей и достижение практических результатов. Другими словами, энергии предстоящего года помогут вам успокоиться и направить вашу жизненную энергию в практическое русло.

Непростым предстоящий год может оказаться для Овнов, Раков и Весов. Овнам будет нелегко соответствовать энергетике года. Если вы будете действовать слишком импульсивно, то процесс может заходить в тупик, а результаты будут непредсказуемыми и невысокими. А если действовать слишком вдумчиво и плавно – то это будет противоречить вашему темпераменту. Поэтому для Овнов год не очень благоприятный. Вам придется учиться терпению, долгосрочному планированию и последовательности в действиях.

Ракам энергии года покажутся слишком сухими: слишком много планов, внешних задач, обязательств и скучных требований. И слишком мало места остается для простых человеческих чувств, заботы, эмоций. Вам нужно будет найти баланс между сиюминутными настроениями и стратегическими планами. Ведь и то и другое в жизни необходимо.

Весам же энергии предстоящего года могут показаться слишком тяжеловесными. Год будет как бы требовать напряженной и сосредоточенной работы, к которой Весы не очень приспособлены. Вам нужно будет поработать над своей ленью и излишней потребностью в поддержке. С другой стороны, ваша собранность и дисциплинированность в чем-то соответствует энергиям предстоящего года, и помогут справляться с его вызовами.

В целом в предстоящем году следует помнить, что успех придет только к тем, кто будет готов усердно потрудиться. Просто заявить о себе или подчеркнуть свои достоинства будет недостаточно. Зато те из нас, кто действительно усвоит этот урок и приложит необходимые старания – будут вполне способны выйти на новый уровень в работе, благосостоянии и личной жизни.

Фото: ВКонтакте / Сергей Седашёв, pixabay.com