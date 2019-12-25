Гороскоп на 2021 год: что ждет нас в следующие 12 месяцев

Для кого предстоящий год будет удачным, а кто столкнется с трудностями? Астролог Сергей Седашёв составил астрологический прогноз специально для Piter.TV.

Каким будет 2021 год

Основной лейтмотив 2020 года – это яркий конфликт между вынужденными переменами и желанием сохранить статус-кво, между новаторским подходом и консерватизмом, между стремлением к свободе и потребностью в предсказуемости. Это коснется представителей многих знаков. В том числе, многим из нас придется решать вопрос – готов ли я взять на себя ответственность за свою жизнь? От этого решения могут зависеть успехи в социальной сфере, и то, насколько благоприятно пройдут предстоящие изменения.

Гороскоп на 2021 год по знакам

Овнов ожидает в целом благополучный год. Вам будет сопутствовать умеренный успех. Также придет понимание необходимости более последовательно стремиться к своим целям. Вам предоставятся возможности взять на себя новую ответственность и получить вознаграждение за это. Ваша жизнь станет более упорядоченной, направленной на достижение отдаленных, но важных для вас результатов. 2021 год даст вам шанс сделать ощутимое продвижение в карьере, или достичь других форм социального успеха. Не упустите эти благоприятные возможности.

Для Тельцов 2021 год станет годом перемен, а во многом и испытаний. У вас могут появляться непредсказуемые желания что-то поменять в своей жизни, обычно вам не свойственные. К неожиданным переменам вас будут подталкивать внешние обстоятельства. Также в течение года вы можете столкнуться с трудностями, в том числе материальными, либо неверно оценить свои силы и возможности. В течение года может накопиться усталость, а возможно и разочарование.

Для Близнецов год будет очень успешным. Вам предоставятся необычные возможности в плане финансового и карьерного продвижения. Вы будете чувствовать особую уверенность в себе, и окружающие люди тоже будут ощущать это. Положительные возможности и предложения будут поступать вам и подталкивать вас к росту. От вас однако потребуется особая ответственность, новый уровень личностного развития. Впрочем вы, скорее всего, окажетесь к этому готовы и перейти на новую ступень вам удастся относительно легко.

Раков в следующем году ожидает немало изменений. В том числе они могут коснуться и ситуаций в личной жизни. И хоть изменения редко даются безболезненно, но в этом случае они будут вам очень полезны и направят вашу дальнейшую судьбу в нужную сторону. Порой такие встряски необходимы вам, так как помогают выходить из зоны комфорта и двигаться вперед. Так что смотрите вперед с надеждой, приготовьтесь к обновлению и увлекательным событиям.

Для Львов год обещает быть очень непростым. Ваша потребность в восхищении и любви со стороны окружающих будет приходить в конфликт с желанием проявить свою индивидуальность и потребностью в свободе, которая станет очень сильной в предстоящем году. Возможны непредсказуемые поступки, разрушающие то, что было создано ранее. Либо внешние обстоятельства, подталкивающие вас к таким действиям. Кроме того, ожидаются трудности, в том числе и материальные, ограничения и препятствия, возникающие на пути, ощущение что вас тормозит какая-то невидимая сила. А в перерывах может возникать избыточный оптимизм, который может привести к ошибкам в расчетах и необоснованным надеждам.

Для Дев 2021 год будет временем обновления. Вам захочется забыть многие ситуации из прошлого, разорвать старые контакты, обновить круг общения, устремиться к новым горизонтам. И у вас появятся такие возможности – новые дела и знакомые, новые увлечения. Следут опасаться обмана и лжи со стороны окружающих. Порой у вас может возникать психологическая усталость или даже депрессивное настроение. Порой захочется сбежать от всего и погрузиться в свою собственную реальность. Но не следует оставаться там слишком долго – реальная жизнь все равно интересней и удивит вас новыми прекрасными событиями.

Для Весов год благоприятный. Прежде всего он принесет вам энергии социального продвижения – новые знакомства, покровители, важные возможности для сотрудничества. Вы будете убедительно выглядеть в глазах окружающих, притягивать внимание, вызывать у них доверие, и желание иметь с вами дело. Внутри у вас могут проснуться новые амбиции и готовность взять на себя дополнительную ответственность. И благоприятные результаты этого не заставят себя долго ждать. Приложите все зависящие от вас усилия и совершите рывок в личном и социальном развитии.

Для Скорпионов год будет непростой. Он обещает много перемен, в том числе резких и неожиданных. Резкие изменения в чем-то соответствовуют вашей натуре – не дают возникнуть застою и приносят ощущение развитие. Но все же они могут создать также и немало сложностей или принести усталость. Порой вы будете переоценивать свои силы, а иногда натыкаться как бы на невидимую стену и на время отступать, собираясь с силами. В таких ситуациях вам следует опираться на вашу внутреннюю силу, искать ее источник еще глубже, чем обычно.

Стрельцам предстоит скорее позитивный год. У вас будет возможность проявить себя во всей красе, убедительно донести свои идеи до окружающих, занять главенствующее положение в своем окружении и успешно распространять свое влияние. Энергии предстоящего года помогут вам доводить дела до конца, что будет важной составляющей в достижении вашего успеха.

Для Козерогов год благоприятный. Он создаст позитивные изменения, принесет новый взгляд на привычные вещи и события, поможет сформировать новую стратегию. Особое вдохновение периодами будет посещать вас, и вам нужно постараться направить эту энергию в русло ваших долгосрочных планов. В такие минуты стройте новые планы или уточняйте и развивайте уже имеющиеся.

Для Водолеев год будет очень насыщенным. С одной стороны, как никогда остро встанет проблема проявления вашей индивидуальности, нежелание идти на поводу у окружающих, а иногда несогласие с окружающим миром. С другой стороны, возникнет желание остепениться, достичь новых результатов в социальном и финансовом плане. Усилятся ваши амбиции и энергии, связанные с достижением успеха. В течение года вам предстоит много раз сделать выбор, связанный с этими темами.

Рыбам в 2021-м году будут помогать интуиция и озарения. Они будут подсказывать, куда вам двигаться, привнесут в вашу жизнь новизну и вдохновение. Вам будут очень полезны занятия творчеством, самопознание, поиск смысла жизни и попытки понять себя. Год для вас в целом благоприятный, но может принести немало изменений, в том числе неожиданных.

Фото: ВКонтакте / Сергей Седашёв, pixabay.com