Петербуржцы уже начали читать астрологический прогноз на 2025 год

Мужчины чаще женщин интересуются гороскопами.

Каждый пятый житель Петербурга уже прочел астрологический прогноз на 2025 год, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Об этом 28 декабря стало известно Piter.TV.

Большая часть экономически активных горожан не проявляет интереса к прогнозам астрологии (81%), а 12% скорее верят в них, 7% – скорее нет.

Удивительно, что мужчины чаще женщин интересуются гороскопами на следующий год – 22% и 16% соответственно. Но также и скептиков среди петербуржцев больше.

Жители Северной столицы в возрасте до 35 лет изучают астрологические прогнозы чаще, чем горожане старше, однако, скорее, делают это ради развлечения. Игнорируют гороскопы те, кто зарабатывает от 100 тыс. рублей в месяц (92%).

Ранее на Piter.TV: ночь в отелях Петербурга подорожала на новогодних праздниках.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)