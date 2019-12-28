Шифр серийного убийцы Зодиака разгадали спустя 51 год

На разгадкой документа работали эксперты из США, Австралии и Бельгии.

Шифр серийного убийцы Зодиака разгадали. Об этом сообщили журналисты издания San Francisco Chronicle со ссылкой на представителей международной команды взломщиков. Эксперты заметили, что смогли понять шифр, который серийный убийца отправил в газету 51 год назад.

Напомним, что ранее эту загадку назвали "Шифр 340". Наименование связано с количеством символов. Над ее решением трудились американские, бельгийские и австралийские специалисты. Следователи надеялись, что в одной из записок преступник раскроет свое имя. Однако этого не произошло.

Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня...Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня расшифрованная записка Зодиака

Одним из взломщиков шифра стал 46-летний вэб-дизайнер Дэвид Оранчак Он признался, что работает над документом с 2006 года. Он надеялся создать программу, которая распознает шифр. Этого не произошло.

Напомним, что "Шифр 340" - это второй разгаданный шифр Зодиака. Первый в 1969 году разгадали школьный учитель вместе с супругой. В записке преступник упоминал о том, что "любит убивать, так как это весело". Зодиак действовал на территории США в 1960-х годах. Он получил такое прозвище из-за астрологических символов, используемых в записках.

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