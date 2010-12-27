Рукопись британского писателя Артура Конан Дойла ушла с молотка за 312,5 тысяч долларов

За эти деньги купили один из рассказов о сыщике Шерлоке Холмсе "Пляшущие человечки".

Рукопись рассказа Артура Конан Дойла "Пляшущие человечки" продана на аукционе в США за 312,5 тысяч долларов. Об этом сообщили организаторы торгов Heritage Auctions в социальных сетях.

Напомним, что аукцион прошел в среду в Техасе. В интернете велась онлайн-трансляция торгов. В самом начале организаторы оценили рукопись Конан Дойла, рассказывающую об одном из расследований детектива Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона, в 200 тысяч долларов. Эта цена стала стартовой на аукционе.

Сообщается, что рукопись датирована 1903 годом и состоит из 53 собранных в переплет страниц. В документе есть несколько подписей автора.

Артур Конан Дойл включил "Пляшущих человечков" в сборник из 13 рассказов "Возвращение Шерлока Холмса". История рассказывает об очередном запутанном деле. Детектив вместе со своим помощником должен разгадать шифр, чтобы найти преступника. Сам Конан Дойл называл этот рассказ третьим самым любимым из всех написанных когда-либо произведений.

Организаторы торгов сообщили, что автор рукописи передал ее на благотворительный аукцион Christie"s в 1918 году. Она несколько раз меняла хозяев. Согласно аукционным правилам, имя нового владельца не разглашается.

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