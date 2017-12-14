Карта Кеннеди с советскими военными объектами на Кубе ушла с молотка за 113,3 тысяч долларов

Аукцион RR Auction длился неделю и завершился только сегодня. Кто стал владельцем карты, пока неизвестно.

Карта Кенеди, содержащая информацию о расположении советских военных объектов на Кубе, ушла с молотка за 113,3 тысяч долларов. Для сравнения: за письмо, написанное в 1778 году первым президентом США Джорджем Вашингтоном, коллекционеры заплатили лишь 29,3 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют размещенные на сайте торгов данные.

Сообщается, что документ датирован полуднем 27 октября 1962 года. Карта содержит информацию о нахождении советских военных объектов на территории Кубы. В их числе истребители МиГ, бомбардировщики Ил-28, ракетные катера класса "Комар", баллистические ракеты Р-12, ракеты "земля-земля", а также ядерные хранилища.

Документ маркирован грифом "Секретно" и состоит из четырех скрепленных страниц: на двух нарисована карта, на других — пояснительные заметки. Ценный экспонат хорошо сохранился, его оценили как музейный.

Как сообщили организаторы торгов, 27 октября 1962 года стал самым тяжелым днем карибского кризиса и вошел в историю как "черная суббота". Благодаря карте, которую сам Кеннеди называл победной, удалось договориться с лидером СССР. 28 октября получилось предотвратить дальнейшее развитие кризиса.

Ранее мы сообщали, что картину Ван Гога продали на аукционе во Франции за 6 миллионов долларов.

Фото: Twitter/ RR Auction